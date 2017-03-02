Ростов-на-Дону, 2 марта, 2017, 12:07 — ИА Регнум.



Skzd.rzd.ru Железнодорожная станция

Житель Орловской области погиб под колёсами пассажирского поезда сообщением «Адлер — Воркута». Инцидент произошёл утром 2 марта в Ростове-на-Дону, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.

Как полагают следователи, пешеход перебегал железнодорожные пути в неположенном месте. Мужчина рискнул жизнью близ станции «Ростов-Товарная» рядом с остановочным комплексом Орджоникидзе, но не рассчитал расстояние. Несмотря на подачу звуковых и световых сигналов, экстренное торможение состава, перебежать железную дорогу пешеход не успел.

Следователи проводят доследственную проверку по факту смертельного травмирования мужчины. Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства ЧП и принято процессуальное решение.

Отметим, по итогам 2016 года уровень несчастных случаев на Северо-Кавказской магистрали снизился на 17%. Так, в минувшем году при пересечении путей в неустановленных местах погибли 104 и пострадали 46 человек.

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