Мурманск, 2 марта, 2017, 12:03 — ИА Регнум.



Unsplash Олень

В Ловозерском районе Мурманской области закончилась оленеубойная кампания. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном комитете по ветеринарии, за период проведения кампании с декабря 2016 года по конец февраля 2017 года, ветеринарными специалистами было осмотрено 4856 голов северного домашнего оленя и проведено 4856 ветеринарно-санитарных экспертиз продукции убоя.

«По результатам проведённых экспертиз, в свободную реализацию было направлено 4750 туш оленей, — сообщили в ведомстве. — Продукция, не соответствующая требованиям безопасности, была направлена на уничтожение или обеззараживание с последующей переработкой на варёные колбасные изделия в условиях мясоперерабатывающих предприятий Мурманской области».

Как отметили в комитете, при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, специалисты выявили 12 случаев финноза — это заболевание регистрируется у животных ежегодно, и 80 случаев незаразных заболеваний. Кроме того, при проведении лабораторных исследований ветеринары зарегистрировали превышение предельно допустимого уровня солей тяжелых металлов в оленьих субпродуктах — печени, почках.

Напомним, в прошлом, 2016 году, мурманскими ветеринарами проводились комплексные исследования кормовой базы северных оленей на наличие ртути и кадмия, а также на радиологические показатели. Тогда специалисты исследовали пробы ягеля, грибов, морских водорослей и воды. Материал отбирался на угодьях сельхозпредприятий «Тундра» и «Оленевод» — в местах выпаса оленей Полмос, р. Уйма, Лявозеро, в Сосновке, Пурнач, Пантелейка, Семиостровье, Нальмозеро, Харловка и Патманьга. По результатам проделанной работы, превышение контрольных уровней содержания тяжёлых металлов и радионуклидов выявлено не было.

Тем временем, как сообщало ИА REGNUM, в северных регионах России стремительно сокращается популяция дикого оленя. Так, за последние 10 лет количество парнокопытных уменьшилось в два раза. Добавим, систематических данных по количеству, по расположению популяции нет — в прошлом году в Мурманской области стартовал первый этап кампании по учёту оленей.