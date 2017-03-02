Белгород, 2 марта, 2017, 12:02 — ИА Регнум. В Белгородской области колхоз через суд добился взыскания миллиона рублей с собственников земельных участков, из-за которых предприятие потерпело убытки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Белгородского областного суда, собственники позволили собрать урожай хозяйства другому арендатору.

Ван Гог. Подсолнухи. 1887

Сельхозпредприятие просило о возмещении причиненных убытков, упущенной выгоды и взыскании судебных расходов. Несколько лет сельскохозяйственный производственный кооператив «Белогорье» арендовал земельный участок площадью 62 га в Ровеньковском районе. Он принадлежал на праве общей долевой собственности нескольким собственникам — жителям села, среди которых были и три ответчицы.

В декабре 2014 года СПК снова предложил собственникам участка заключить договор аренды, а в марте 2015 года засеял весь участок подсолнечником. Однако в августе три участницы общей долевой собственности вывели свои земельные доли площадью более 40 га из общего участка и передали их другому арендатору — местному предпринимателю. Общая площадь выделенной земли составила более 40 га. Согласно договору, предприниматель распоряжался урожаем на этом участке, поэтому в сентябре он собрал подсолнечник, посеянный кооперативом, с территории 32 га.

Сначала СПК «Белогорье» подал в суд на нового арендатора, но иск не удовлетворили. Затем потребовал с собственниц земли более 1 млн 450 тыс. рублей в счет возмещения убытков, причиненных посадкой подсолнечника, и упущенной выгоды.

Суд признал исковые требования частично обоснованными: собственники земельных участков знали, кто вел посевные работы, но все равно передали участок другому арендатору, а значит, причинили убытки колхозу в виде упущенной выгоды. Общая сумма взыскания с ответчиц в пользу колхоза составила 1 млн 126 тыс. рублей. Они подали апелляцию, но Белгородский областной суд оставил первоначальное решение без изменений.