Оттава, 2 марта, 2017, 11:45 — ИА Регнум. ‍Пассажирский самолёт, захваченный террористами, может быть уничтожен канадскими ВС по решению властей в том случае, если он создаст реальную угрозу городам Канады. Соответствующий вариант решения для гипотетического ЧП с захватом самолёта прописан в секретных документах штаба обороны Канады, передаёт телеканал CBC.

Авиалайнер

Существует несколько сценариев для ситуацией с захватом самолётов террористами. Командование канадских вооружённых сил может приказать сбить захваченный террористами пассажирский лайнер, если создастся ситуация, подобная той, что произошла в Соединённых Штатах 11 сентября 2001 года.

Для решения об уничтожении самолёта должны быть получены санкции правительства Канады и глав министерства национальной обороны, а также — полиции страны.

Напомним, теракты 11 сентября 2001 года в США произошли в Нью-Йорке и Вашингтоне. Согласно официальной версии, террористы группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили четыре рейсовых пассажирских самолёта.

Два захваченных лайнера террористы направили в башни Всемирного торгового центра (Манхэттен, Нью-Йорк, США). Здания были разрушены.

Третий лайнер террористы направили в здание Пентагона. Четвёртый лайнер не был отправлен туда, куда планировали террористы: он рухнул в поле около Шанксвилла (штат Пенсильвания, США).

В акции участвовали 19 террористов. В ходе терактов погибли 2977 человек (не считая экстремистов), 24 пропали без вести.