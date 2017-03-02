Москва, 2 марта, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до отметки 9,5% может состояться не ранее II квартала 2017 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом говорится в материалах ежемесячного макроэкономического опроса Thomson Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снижение экономики

Экономисты, которые приняли участие в опросе в феврале 2017 года, понизили свои инфляционные ожидания и прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ до 9,5% во втором квартале 2017 года. Месяцем ранее опрошенные Reuters аналитики ожидали смягчения политики ЦБР в первом квартале, однако после февральского заявления Банка России об уменьшении потенциала для снижения ставки в первом полугодии прогнозы экспертов изменились. «Перспективы восстановления экономики удержат Центробанк от смягчения денежно-кредитной политики как минимум до второго квартала этого года», — считают аналитики.

При этом в документе прогнозируется курс валют на отметке 59,2 рубля за доллар через 3 месяца (в мае 2017 года) и 60,5 рубля — через 12 месяцев. Инфляция будет снижаться. «Согласно медианному прогнозу, в следующем месяце годовая инфляция составит 4,6% после 5% в январе — самого низкого показателя в России за постсоветские годы. Дезинфляционный тренд укрепился в феврале: недельная инфляция в середине месяца достигла нулевых значений, но затем вернулась на уровень 0,1%», — отмечается в исследовании.

Медианный прогноз инфляции в России на конец 2017 года со времени предыдущего опроса не изменился и остался на уровне 4,3%, прогноз на 2018 год был понижен до 4,1% с 4,3%. В документе подчеркивается положительная динамика в макроэкономической статистике России за январь. «Улучшаются индикаторы потребительского спроса, который начинает догонять инвестиционный», — указывают эксперты.

Несмотря на то, что в 2017 году экономисты прогнозируют рост экономики после двух лет рецессии, консенсус-прогноз экспертов оказался более пессимистичным, чем прогноз Минэкономразвития, согласно которому в 2017 году ожидается рост российской экономики на уровне, близком к 2%. «Несмотря на восстановление промпроизводства, показатели роста экономики в 2017 и 2018 годах пересмотрены в сторону снижения — до 1,8 и 1,7% соответственно. Месяцем ранее прогноз составлял 2,0 и 2,2% роста экономики в 2017—2018 годах», — отмечается в документе.