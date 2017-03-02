Ярославль, 2 марта, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин начал мониторинг органов опеки Тутаевского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате детского омбудсмена.

Yarregion.ru Михаил Крупин

В рамках поручения президента о мониторинге органов опеки с целью всестороннего анализа практики изъятия несовершеннолетних из семьи состоялся выезд рабочей группы под руководством Уполномоченного по правам ребенка. В нее входили представители областного департамента здравоохранения и фармации, УМВД Ярославской области, комиссии по делам несовершеннолетних районной администрации и отдела по делам несовершеннолетних районного отдела полиции, общественных организаций.

В ходе мониторинга были изучены материалы по изъятию в 2014, 2015 и 2016 годах. Выяснилось, что в прошлом году из семей временно были изъято 47 детей, 11 были отобраны из семьи. Ни одного незаконного случая изъятия и отбирания рабочая группа не нашла. Но был один вопиющий случай — когда у одной семьи забрали троих детей. Один остался в Ярославской области, а двое поехали в другой регион страны.

«Выявленные факты разлучения братьев и сестер члены рабочей группы считают недопустимыми. После анализа полученной информации будет сформирована позиция и вынесено решение для предотвращения подобных фактов», — сказала председатель комиссии Общественной палаты Ярославской области по социальной и демографической политике, охране материнства и детства, трудовым отношениям Светлана Лягушева.

Михаил Крупин обозначил главной целью работы группы — защиту прав и законных интересов детей, а также выработку предложений по предотвращению случаев неправомерного вмешательства в семью. В ближайшая время рабочая группа начнет проверки других районов области.