Пермь, 2 марта, 2017, 11:29 — ИА Регнум.



Кран без воды

В деревне Отопково Пермского края жители уже четыре месяца пользуются привозной водой, причиной сложившейся ситуации стали природные явления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пропажа воды имеет естественные природные причины, ранее жители брали воду из колодцев и ключей, но вода в них пропала, как считают местные жители — это случилось из-за предыдущего лета, которое выдалось слишком жарким и неожиданно пришедших зимних морозов.

Администрация поселения решила подвозить воду в цистерне из расчета 3 куба на 70 человек. Такая ситуация длится уже четыре месяца. До конца декабря 2016 года воду подвозили один раз в неделю, а после нового года стали возить по вторникам и субботам. Как утверждает тракторист, возящий цистерну, для того, чтобы объехать всю цистерну и наполнить выставленные емкости водой, ему требуется около полутора часов. По утверждению представителей местной власти, цистерна дезинфецируется, а вода в ней проверяется.

Как сообщают местные жители, некоторым выдаваемой воды хватает не на все, для хозяйственных нужд они используют растопленный снег. В то же время, не всем в деревне требуется привозная вода, жители нескольких домов имеют собственные скважины, которые имеют большую глубину, нежели колодцы и потому, вода в них есть.

В Отопково воду подвозят, поскольку рядом с деревней нет больших водоемов, имеется только пожарный, а вот в ближайшие деревни Кочевского района, Митино и Сёрва такой подвоз не осуществляется, администрация объясняет это тем, что в данных населенных пунктах есть пруд и речка. Наличие этих водоемов действительно спасает жителей.

Заместитель генерального директора «Пермского проектно-изыскательского института по проектированию водохозяйственного строительства» Плескач Сергей Андреевич рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что, согласно имеющейся документации, в данной деревне проблем с водой быть не должно.

«Там в 1986 году уже были пробурены две скважины глубиной 100 метров для Совхоза «Петуховский», но в каком состоянии они сейчас находятся и кому принадлежат — неизвестно. Также, проблема могла быть решена не подвозом воды, а бурением новых скважин, но, поскольку эта деятельность сегодня подлежит лицензированию, для осуществления бурения необходимо обращаться в соответствующую организацию, которая, конечно, будет делать это не бесплатно», — добавил он.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрация Пелымского сельского поселения Чеботкова Лариа Леонидовна, в состав которого входит деревня Отопково, она занимает свой пост последние пять лет и никакой информации о скважинах не имеет, по её словам, скорее всего, если даже такие скважины и существовали, то сегодня они «залиты», уже много лет жители деревни пользуются водой из колодцев и ключей.

Ситуация, когда отдаленные от крупных водоемов деревни остаются без воды, периодически случается, причиной этому являются как природные причины, так и техногенные, например — зимой замерзают водонапорные башни или происходит выход из строя скважин или оборудования, их обслуживающих, так же, как в деревне Отопково, иссушаются ключи и уходит вода из колодцев.

По словам администрации поселения, с такой проблемой жители Отопково сталкиваются впервые за много лет, ранее такого не случалось.