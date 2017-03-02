Хельсинки, 2 марта, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Вступивший в силу 1 марта 2017 года закон об однополом браке резко увеличил число желающих отречься от церкви жителей Финляндии. Как сообщает финский национальный вещатель Yle, с 20 февраля церковь покинули 1028 финнов.

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По данным сайта Eroakirkosta. fi («Покинь церковь»), пик отречений пришёлся на период с 28 февраля по 1 марта — за это время из лона церкви вышли 523 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава финской Евангелическо-лютеранской церкви Кари Мякинен одобрил закон, разрешающий гражданам Финляндии официально заключать однополые браки.

Несколько десятков священников уже заявили о своей готовности венчать такие пары. В то же время в некоторых приходах запретили молебны за однополые супружеские пары.