Москва, 2 марта, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Рублю сейчас сложно ориентироваться на нефть, которая время от времени демонстрирует кратковременные колебания. В отсутствие четко заданного вектора движения в сырьевом сегменте российская валюта чувствительна к настроениям по доллару, аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс доллара

«После агрессивных заявлений спикеров ФРС вероятность ужесточения политики в этом месяце взлетела до 80%. И это хорошее подспорье для доллара. В этих условиях, если Brent не покажет внятного укрепления, рубль рискует уступить позиции «американцу», — отметил Ковалев.

«Пара вплотную подошла к сопротивлению 58,60 руб., на пробое которого цена устремится к 59 руб. 3 марта состоится выступление главы ФРС Дж. Йеллен, а также нескольких других представителей ЦБ. Если их риторика совпадет с недавним настроем У. Дадли, это повлияет на динамику рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 2 марта Центробанк РФ повысил официальные курсы основных валют — доллара США и евро. Доллар вырос на 41,49 копейки и составил 58,3776 рубля. Евро подорожал на 15,34 копейки — до 61,5417 рубля. Стоимость бивалютной корзины увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 29,72 копейки и составила 59,8014 рубля.