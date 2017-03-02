Дамаск, 2 марта, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Террористы группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уходят из Пальмиры, расположенной в 240 км от Дамаска. При этом они оставляют заминированными дома и дороги, передает телестанция Al Mayadeen.

Пальмира

Отмечается, что боевики покинули большую часть города. При этом сирийская правительственная армия и ополченцы продолжают зачищать западные районы Пальмиры.

ВВС Сирии наносят воздушные удары по отступающим боевикам. В частности, ими уничтожена колонна боевиков, двигавшая в восточном направлении по шоссе к оазису Эс-Сухна.

Ранее издание Al-Watan сообщало, что военные находятся лишь в одном километре от центральной части Пальмиры. Как уточняла газета, бои с террористами идут на юго-западе города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, армия Сирийской Арабской Республики освободила от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) средневековую цитадель города Пальмира. Под контроль военных перешла и горная грядой на юго-западе, боевики отступили в кварталы городской застройки.

Банды террористов вновь заняли Пальмиру в декабре 2016 года, когда из города отступили правительственные силы. Первый раз Пальмира была освобождена от боевиков в марте того же года.