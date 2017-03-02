Таллин, 2 марта, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Намерение входящих в правительство Эстонии министров от правящей левой Центристской партии участвовать в осенних выборах местной власти является обманом избирателей и позором для страны, которая в этот период будет возглавлять Евросоюз в качестве председателя Европейского Совета. Об этом ИА REGNUM сегодня, 2 марта, сообщили в оппозиционной парламентской Свободной партии со ссылкой на заявление ее председателя Андреса Херкеля. Партия выступает против реализации в стране так называемого закона о двух стульях, который дозволяет одновременно занимать места в местном и общегосударственном органах законодательной власти.

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По словам Херкеля, заявление генерального секретаря центристов Яака Ааба о том, что премьер-министр Юри Ратас выставит свою кандидатуру на местных выборах в октябре, хотя очевидно, что он не собирается в случае успеха занимать пост депутата местного собрания, свидетельствует о многолетней традиции обмана избирателей. Свободная партия выразила сожаление по поводу таких политических манипуляций.

Херкель подчеркнул, что решение Центристской партии «плохое вдвойне», так как демонстрирует легкомысленное отношение Эстонии к предстоящему председательству в ЕС. В партии отмечают, что, если выдвигающий себя кандидатом политик относится честно к своим обязанностям, то он на период предвыборной кампании должен уйти на месяц в отпуск со своего нынешнего поста и заняться тем, чем занят любой кандидат: встречами с избирателями, политической деятельностью на местах. В таком случае премьер-министр Ратас не сможет исполнять свои обязанности как глава правительства в период председательства страны в ЕС, как и другие министры-участники предвыборной кампании, отметили в Свободной партии.

В Свободной партии Эстонии напомнили, что по итогам местных выборов 2013 года, 34 топ-политика, получившие благодаря поддержке избирателей мандаты депутатов Таллинского городского собрания, ни дня не поработали на своей должности. Почти половина горсобрания столицы Эстонии состоит из замещающих членов партий и заместителей замещающих членов. Как следствие, одним из таких «замещающих» депутатов стал политик, за которого на выборах проголосовало лишь 13 человек. Выдвижение министров на местных выборах осени 2017 года является продолжением того же курса, убеждена оппозиция.