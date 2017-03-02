Исламабад, 2 марта, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Полиция Пакистана застрелила человека, приняв его за террориста-смертника, сообщает Associated Press.

Ed Schipul Выстрел

По утверждению сотрудника полиции Мумтаза Хана, погибший, передвигавшийся на велосипеде, не остановился на контрольно-пропускном пункте в городе Мардан.

Он не откликался на предупредительную стрельбу, вследствие чего и был застрелен при попытке к бегству, утверждает полицейский.

При обыске человека, позднее скончавшегося, не было обнаружено взрывчатых веществ или оружия.

Полиция Пакистана находится в состоянии повышенной боевой готовности, так как за последние недели возросло количество террористических актов.

Напомним, в результате деятельности боевиков движения «Техрик-е Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последнее время в Пакистане погибло свыше 125 человек.