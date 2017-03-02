Таллин, 2 марта, 2017, 11:00 — ИА Регнум.



torange.biz Санкции против России

Премьер-министр Эстонии, председатель левой Центристской партии Юри Ратас встретился в Таллине с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, с которым обсудил отношения двух стран, вопросы безопасности, ситуацию на Украине и политику санкций в отношении России. Об этом ИА REGNUM сегодня, 2 марта, сообщили в канцелярии правительства Эстонии, отметив, что Ратас назвал важной роль Германии в двусторонних отношениях как союзника по Евросоюзу и НАТО.

По словам Ратаса, у стран совпадает мнение по большинству вопросов внутренней и внешней политике в Европе, а сотрудничество успешно развивается. Участники встречи констатировали, что присутствие вооруженных сил Германии в Эстонии и регионе Балтийского моря «укрепляет общую оборону и безопасность Европы».

Говоря о последних изменениях ситуации на Украине, Юри Ратас подчеркнул, что «Европа не должна забывать о том, что произошло на Украине, в Грузии и Молдавии, и должна придерживаться единой позиции в вопросах санкций в отношении России». «Эскалация военных действий на востоке Украины показывает, что, к сожалению, еще нет готовности к мирному разрешению конфликта. До тех пор, пока Россия не выполнит условия Минских соглашений, мы не можем говорить об ослаблении санкций», — заявил премьер-министр.

Кроме того, Юри Ратас высказался за сохранение единства Европейского Союза в свете будущего всей Европы и за сохранение принципов общего рынка и общих границ и в дальнейшем. Ратас ознакомил министра иностранных дел Германии с приоритетами Эстонии на время председательствования в ЕС. «Нашей задачей является открытая и ориентированная на обновление Европа, общий рынок и работа над вопросами безопасности. Для Эстонии также очень важна цифровая Европа и все, что касается свободного движения данных», — заявил он.