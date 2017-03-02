Москва, 2 марта, 2017, 10:55 — ИА Регнум. В рейтинге доверия политикам показатель Владимира Путина в последнюю неделю (20−26 февраля) по отношению к предыдущей вырос с 51,1% до 52,6%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ИА REGNUM Владимир Путин

В ТОП-3 рейтинга доверия также вошли министр обороны Сергей Шойгу (21,1%), премьер-министр Дмитрий Медведев (18,4%).

Первое место в «антирейтинге» (по уровню недоверия со стороны граждан) по-прежнему у Владимира Жириновского (26,0%).

Показатель одобрения деятельности президента РФ составил 86,1% — максимальное среднее значение за неделю в текущем году. Работу премьер-министра положительно оценили 60,7% (рост с 57,4% в начале месяца), правительства — 64,0% (также существенная положительная динамика — с 60,9% 6−12 февраля).

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» после снижения до 48,7% в начале февраля в течение месяца демонстрировал рост и 20−26 февраля достиг 51,1%. Уровень поддержки ЛДПР колеблется в пределах 12,0−13,3%. Рейтинг КПРФ, снижавшийся в течение двух недель, поправил позиции до 9,4%. Показатель «Справедливой России — 5,1%.

Инициативные всероссийские опросы проведены в январе-феврале 2017 года. Каждый день опрашивались 600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. Приведено среднее значение за семь дней опроса (за неделю объем выборки — 4200 респондентов). Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров.