Симферополь, 2 марта, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Строительство Крымского моста ведётся в строгом соответствии с графиком и обеспечено самым жестким контролем качества. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алёшин, подводя итоги первого года стройки грандиозного объекта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Ростехнадзора 2 марта.

Most.life Керченский мост

Всего с февраля 2016 года было проведено 18 комплексных проверок. По словам заместителя руководителя Ростехнадзора Светланы Радионовой, курирующей проект, на сегодняшний день на объекте трудится большая группа центрального аппарата Ростехнадзора и территориальных управлений с обоих берегов Керченского пролива. По мере увеличения объемов строительства, возрастет и число надзорных мероприятий.

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«Мы будем увеличивать количество наших инспекторов», — добавила Радионова, отметив, что на данный момент все проектные решения выполнены в срок и в полном соответствии с программой строительства.

Напомним, по проекту мост через Керченский пролив будет состоять из двух параллельно расположенных мостов — автодорожного и железнодорожного. Государственный контракт на проектирование и строительство моста в Крым между заказчиком ФКУ Упрдор «Тамань» и генподрядчиком ООО «Стройгазмонтаж» был заключен в феврале 2015 года. Строительно-монтажные работы на объекте стартовали в феврале 2016 года — сразу после получения положительного заключения проектной документации Главгосэкспертизы и разрешения на строительство от Федерального дорожного агентства. Общая стоимость проекта в ценах соответствующих лет составляет 227,92 млрд рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.