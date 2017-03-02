Депутат Рады: Украине явно готовят югославский сценарий
Киев, 2 марта, 2017, 10:50 — ИА Регнум.
Украинские власти предали страну, заявил лидер партии «За життя» Евгений Мураев, передает ИА ТТ-Инфо.
По мнению депутата Верховной рады, о предательстве говорит следующее: Киев сделал все возможное, «чтобы крымчане никогда не пожалели об отделении», и «чтобы никто и никогда не смог вернуть Донбасс».
Мураев добавил, что «Украине явно готовят югославский сценарий», и задался вопросом, для чего Венгрия выделяет Закарпатью 80 млн евро.
«Разве Венгрия — такая уж богатая и преуспевающая страна, что может себе позволить разбрасываться направо и налево «гуманитарной помощью»?» — подчеркнул политик.
Напомним, что о предательстве Украины властями также заявляют карательные батальоны, устроившие блокаду Донбасса и требующие полностью прекратить торговлю с республиками.