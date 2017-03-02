Санкт-Петербург, 2 марта, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Большинство участников интернет-опроса жителей Петербурга о дальнейшей судьбе Сенной площади поддержали проведенную в конце 2016 году ликвидацию уличной торговли и торговых павильонов на Сенной и выступили за продолжение ее благоустройства и озеленение. Об этом сообщило движение «Красивый Петербург», выступившее одним из инициаторов опроса. Он проводился при участии фонда «Городские проекты в Санкт-Петербурге» и «Открытой Лаборатории Город».

Gov.spb.ru Сенная площадь

Опрос проводился в период с 5 по 22 декабря 2016 года. По его итогам были собраны мнения 3500 респондентов, представляющих жителей всех районов города и пригородов. Наибольшее число участников — из Адмиралтейского района, на территории которого находится Сенная площадь, и примыкающего к нему Центрального района. Почти 86% респондентов на момент опроса успели побывать на Сенной площади после того, как в октябре 2016 года там демонтировали торговые павильоны и ларьки.

Как выяснилось, среди участников опроса большая часть бывает на Сенной площади несколько раз в месяц и чаще, а почти 40% ответивших бывают на Сенной практически ежедневно, а значит хорошо знакомы с жизнью площади и произошедшими в последние месяцы изменениями.

По результатам опроса большинство респондентов признало, что освобождение Сенной площади от торговых павильонов и ларьков было правильным решением. «Основным достоинством обновлённой площади подавляющее большинство респондентов называют свободное пространство, следующие по популярности ответы — чистота, исчезновение торговли и маргинальных личностей», — сообщают авторы опроса.

Однако у площади остаются нерешенные проблемы, такие, как недостаток озеленения, мест для сидения, обилие рекламы, включая звуковую. Не до конца решены и проблемы торговли, присутствия на площади асоциальных элементов общества, уборки территории.

«Запросы жителей к Сенной площади совпадают с характерными для центра города запросами на зелёные насаждения и установку оборудованных мест для сидения. На третьем по популярности месте — совокупность запросов на создание на площади современного общественного пространства и его наполнения. Также популярный среди горожан запрос — «скульптурные объекты», включающий в себя предложения по установке на площади памятников и арт-объектов», — отмечают авторы исследования.

От участников опроса также звучали предложения о приведении в порядок фасады зданий на площади, установке скульптурных и арт-объектов, навесов над спусками в подземный переход, улучшении работы общественного транспорта, переносе остановок трамвая на площадь, развитии велоинфраструктуры, проведении на площади культурных мероприятий.

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«Исследование показало наличие у горожан запроса на инфраструктуру для деятельности, активности на площади, а не просто на создание «красивого и пустого» пространства с зеленью и скамейками», — резюмируют организаторы исследования