Ростов-на-Дону, 2 марта, 2017, 10:52 — ИА Регнум.



Vk.com/rostovhandball Гандбол

Гандболистки «Ростов-Дона» накануне разгромили очередного соперника в Суперлиге. Матч в рамках российского чемпионата обещал быть захватывающим и напряженным, так как на площадке ростовского Дворца спорта подопечные Фредерика Бужана принимали «Кубань». Но практически с первых минут встречи донская дружина взяла инициативу в свои руки и начала отправлять мячи в ворота соперниц, защищая при этом свои. Итоговый результат на табло — 31:23, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе гандбольной команды «Ростов-Дон» 2 марта.

«Матч с «Кубанью» рассматривали как обычный матч чемпионата, несмотря на то, что о нем много говорили. Стоит отметить, что мы с краснодарским клубом сейчас в одной лодке и надеемся на совместный финал в Кубке ЕГФ. Важно, чтобы российские клубы успешно выступили в европейском турнире», — прокомментировал встречу Бужан.

Он также отметил, что благодаря работе всего тренерского штаба восстановились травмированные игроки «Ростов-Дона». Это Лотте Григель, Екатерина Ильина и Владлена Бобровникова. Завершается период восстановления у голкипера Анны Седойкиной, которая получила травму во время матча на Олимпиаде-2016 в Рио.

Сегодня, 2 марта, «Ростов-Дон» вылетел в Москву, откуда отправится во Францию. В Бресте 4 марта пройдет первый четвертьфинальный матч Кубка ЕГФ с местным «Брестом».

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