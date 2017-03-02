Ярославль, 2 марта, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности директора департамента транспорта Ярославской области Евгений Ильичев не был задержан правоохранительными органами, как сообщалось накануне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам Ильичев.

76.мвд.рф Здание УМВД по Ярославской области

Сообщения об этом были связаны с тем, что 1 марта Евгений Ильичев покинул здание департамента в сопровождении сотрудников УВД. По словам чиновника, полицейские пригласили его «на беседу».

«Повезли оперативники УБЭПа в здание УВД, мы там беседовали по работе агентства транспорта 2014−2015 годов, в частности, проведения конкурсов на маршруты, предоставления субсидий и ряда других вопросов. Они хотели разобраться, пригласили для беседы. Я не свидетель, не подозреваемый, почему возникло такое внимание к этой теме, я не знаю», — сказал корреспонденту ИА REGNUM исполняющий обязанности директора департамента транспорта Ярославской области Евгений Ильичев.

О произошедшем было проинформировано руководство Ярославской области. В настоящее время Евгений Ильичев продолжает работать.

«Я проинформировал работодателя, сказал, что если я тень на кого-то бросил, то готов написать заявление об уходе. На что мне было сказано: «Продолжайте работать», — сказал Евгений Ильичев.

В пресс-службе УМВД по Ярославской области ИА REGNUM никак не смогли прокомментировать ситуацию, пояснив, что они не в курсе происходящего.