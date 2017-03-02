Директор дептранса Ярославской области: Меня никто не задерживал
Ярославль, 2 марта, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности директора департамента транспорта Ярославской области Евгений Ильичев не был задержан правоохранительными органами, как сообщалось накануне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам Ильичев.
Сообщения об этом были связаны с тем, что 1 марта Евгений Ильичев покинул здание департамента в сопровождении сотрудников УВД. По словам чиновника, полицейские пригласили его «на беседу».
«Повезли оперативники УБЭПа в здание УВД, мы там беседовали по работе агентства транспорта 2014−2015 годов, в частности, проведения конкурсов на маршруты, предоставления субсидий и ряда других вопросов. Они хотели разобраться, пригласили для беседы. Я не свидетель, не подозреваемый, почему возникло такое внимание к этой теме, я не знаю», — сказал корреспонденту ИА REGNUM исполняющий обязанности директора департамента транспорта Ярославской области Евгений Ильичев.
О произошедшем было проинформировано руководство Ярославской области. В настоящее время Евгений Ильичев продолжает работать.
«Я проинформировал работодателя, сказал, что если я тень на кого-то бросил, то готов написать заявление об уходе. На что мне было сказано: «Продолжайте работать», — сказал Евгений Ильичев.
В пресс-службе УМВД по Ярославской области ИА REGNUM никак не смогли прокомментировать ситуацию, пояснив, что они не в курсе происходящего.