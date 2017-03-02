Москва, 6 февраля, 2013, 18:21 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Грузии Давид Кирвалидзе предполагает, что грузинские вина выйдут на российский рынок весной текущего года.

Как заявил министр на пресс-конференции 6 февраля, этот вопрос обсуждался в ходе визита грузинской делегации во главе с председателем Национального агентства вина Леваном Давиташвили в Москву.

По оценке Давида Кирвалидзе, визит был успешным. На встрече с главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко были достигнута договоренность, что в ближайшие дни в Грузию приедут российские специалисты. Они на месте проверят те грузинские компании, которые собираются экспортировать свою продукцию в Россию.

"Проверку пройдут все желающие. А грузинские напитки выйдут на российский рынок, предположительно, нынешней весной", - сообщил Кирвалидзе.