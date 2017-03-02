Махачкала, 2 марта, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Самые бедные учителя живут в Дагестане. Их средняя заработная плата в прошлом году составила 18 887 рублей. Ненамного больше получают их коллеги в Северо-Кавказском федеральном округе.

Василий Максимов. Единственный учитель (фрагмент). До 1911

Так, согласно данным Росстата за 2016 год средняя заработная плата учителей в Северной Осетии составила 19 798 рублей, в Карачаево-Черкесии — 19 890 рублей, в Кабардино-Балкарии — 20 592 рубля, в Ингушетии — 21 622 рубля, в Чечне — 22 155 рублей.

Больше всех на Северном Кавказе платят педагогам Ставропольского края — 24 481 рубль. При этом во всех регионах округа учительская зарплата превышает среднюю по экономике на величину от 3% (в Карачаево-Черкесии) до 23% (в Чечне).

Отметим, что средняя учительская зарплата по округу составляет 20 957 рублей, а средняя зарплата по экономике — 19 355 рублей. Для сравнения: в Ямало-Ненецком округе учителя в среднем получают 76 662 рубля, а самая высокая средняя заработная плата учителей зафиксирована в Чукотском округе — 86 154 рубля.

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Средняя заработная плата врачей на Северном Кавказе — 32 654 рубля. При этом почти вдвое больше, чем средняя зарплата по экономике в своих регионах, получают учителя Дагестана — 30 836 рублей и Чечни — 34 272 рубля.

Меньше всех зарабатывают врачи в Карачаево-Черкесии — 29 736 рублей и Северной Осетии — 29 267 рублей. Почти одинаковые средние зарплаты у медиков Ингушетии — 30 358 рублей и Кабардино-Балкарии — 30 947 рублей. И лидерами по зарплате стали врачи Ставропольского края, получающие в среднем 36 842 рубля.

Стоит отметить, что по сравнению с работниками других сфер в субъектах СКФО медики оказались значительно «богаче». Оплата труда их выше средней по региону на величину от 54% (Карачаево-Черкесия) до 90% (Чечня).

Что касается самой высокой зарплаты по отрасли, то больше всех получают врачи, работающие в суровых климатических условиях. Так, врачи Чукотки получают 116 тыс. рублей в месяц, Ямало-Ненецкого автономного округа — 112 тыс. рублей. В Москве средняя зарплата доктора 86 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 71 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, годом раньше дагестанские учителя все так же находились на последнем месте в России по уровню зарплаты. По данным Росстата, они получали в среднем 18 978 рублей. За год их заработная плата стала меньше еще на 91 рубль.