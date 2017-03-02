Москва, 2 марта, 2017, 10:28 — ИА Регнум. В январе 2017 года попадали под действие закона о банкротстве порядка 656 тыс. жителей России, это чуть менее 1,5% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

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Больше половины потенциальных банкротов — мужчины, их примерно 55%, женщин — 45%. При этом среди всех заемщиков с открытыми счетами соотношение противоположное.

Больше всего среди потенциальных банкротов людей в возрасте 50−60 лет — 20%, 30−35 лет — 18%, 35−40 лет — 17%, 40−45 лет — 16%, 45−50 лет — 13%, 25−30 — 10%. Заемщиков старше 60 лет среди потенциальных банкротов — 5%, а молодежи в возрасте до 25 лет — менее 1%.

Самая высокая доля потенциальных банкротов среди общего числа заемщиков с открытыми счетами отмечена на Чукотке (7,7%), Еврейской АО (3,8%), Бурятии (2,7%), Магаданской обл. (2,7%), Ингушетии (2,6%), Якутия (2,5%), Карачаево-Черкесии (2,5%), Калмыкии (2,3%), Московской обл. (2,2%) и Красноярском крае (2,1%).

Наименьшая доля потенциальных банкротов отмечается в Дагестане (0,8%), Коми (0,8%), Чечне (0,8%), Алтай (0,9%), Белгородской (0,9%), Смоленской (0,9%), Тверской (1,0%), Курганской (1,0%), Сахалинской (1,0%) и Нижегородской (1,0%) областях.

Самое большое число банкротов отмечено в Москве (98,1 тыс. чел.), Московской обл. (55,7 тыс. чел.), Санкт-Петербурге (35,4 тыс. чел), Краснодарском крае (28,8 тыс.), Свердловской обл. (23,2 тыс. чел.), Башкирия (18,8 тыс. чел.), Ростовской обл. (17,8 тыс. чел.), Красноярском крае (16,9 тыс. чел.), Челябинской обл. (15,9 тыс. чел.) и Новосибирской обл. (13,7 тыс. чел.).

Меньше всего банкротов в Ингушетии (714 чел.), респ. Алтай (719 чел.), Чукотском АО (802 чел.), Чечне (863 чел.), Камчатском крае (1036 чел.), Туве (1235 чел.), Магаданской обл. (1346 чел.), Сахалинской обл. (1383 чел.), Дагестане (1752 чел.) и Новгородской обл. (1920 чел.).

Анализ потенциальных банкротов сделан на основе данных 230 млн кредитных историй по 66,5 млн заёмщиков. К потенциальным банкротам были отнесены граждане с суммой долга более 500 тыс. рублей по одному или нескольким кредитам, платежи по которым не вносились 90 и более дней.