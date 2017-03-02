Таллин, 2 марта, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Министр обороны Эстонии, председатель Союза правых партий «Отечество — Республика» Маргус Цахкна встретился в Таллине в здании Генштаба Сил обороны с полковником ВС Великобритании Джилсом Гаррисом, командиром боевой группировки в размере батальона НАТО, разворачиваемого в стране. Об этом ИА REGNUM сегодня, второго марта, сообщили в министерстве обороны, отметив, что военнослужащие батальона прибудут в Эстонию в апреле нынешнего года.

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«Эстонию связывает с Великобританией многолетнее и проверенное в испытаниях боевое братство», — отметил Цахкна. «Присутствие эскадры ВМФ Великобритании на рейде Таллина во время Освободительной войны 1918 — 1920 годов смогло изменить ситуацию в Балтийском море в нашу пользу», — напомнил он. Эстонцы и британцы также вместе участвовали в военной миссии НАТО в Афганистане с 2003 года, а военные инструкторы из этой страны обучали эстонских офицеров стандартам НАТО в 1990-е годы.

Цахкна убежден, что размещение ударной группировки батальона НАТО под командованием Великобритании в Эстонии повышает уровень национальной безопасности и дает четкий сигнал о решимости и единстве НАТО. Министр обороны добавил, что размещение боевых групп батальонов НАТО на внешних границах в странах Прибалтики содействует миру и стабильности на территории альянса и является частью широкого плана по укреплению военного альянса.

Напомним, что Саммит НАТО в Варшаве (Польша) в июне 2016 года принял решение в условиях изменившейся ситуации с обеспечением безопасности в Европе разместить боевые группы в размере батальона в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Размещаемый в Эстонии батальон НАТО включает в себя 1200 военнослужащих Великобритании, Франции и Дании.

В состав боевой группы батальона войдут танковые подразделения (танки Challenger 2 и Leclerc) и подразделение беспилотных аппаратов-дронов. Впервые батальон НАТО, размещенный в Эстонии, в полном составе примет участие в военных учениях «Весенний шторм» в мае нынешнего года.