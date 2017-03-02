Симферополь, 2 марта, 2017, 10:18 — ИА Регнум. В Крыму пройдут масштабные проверки в сфере соблюдения строительного законодательства. Об этом говорилось на встрече главы республики Сергея Аксенова с врио начальника Службы государственного строительного надзора Республики Крым Нариманом Исаевым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Крыма 2 марта.

Minsvyaz.ru Сергей Аксёнов

Сергей Аксенов заявил, что наиболее катастрофическая ситуация с незаконными постройками сегодня — на Южном берегу Крыма, во всех приморских регионах и в городе Симферополе.

«Мы видим, что должностные лица не предпринимали мер, по старым уголовным статьям это называлось саботаж. При этом не исключаю, что этот саботаж осуществлялся умышленно за реальные деньги, поскольку мы видим, что стройки идут там, где никогда не планировались. Строят конструкции, которые не соответствуют нормам этажности, ГОСТам и современным стандартам. Службой никаких мер реагирования, особенно по ЮБК и Симферополю, не предпринималось», — сказал Аксенов.

Нариман Исаев подтвердил, что ситуация в сфере строительства в Крыму сегодня действительно крайне сложная, в том числе и из-за отсутствия какого-либо надзора со стороны специальных органов. По мнению руководителя, необходимо провести реформу «деятельности службы в части обязательного изменения и подведения под нормы Российского законодательства всей нормативной базы». Фактически, сказал Исаев, необходимо создать новую структуру Службы государственного строительного надзора. Он также отметил «ряд проблем с существующим кадровым персоналом», добавив, что в отношении нескольких сотрудников возбуждены дисциплинарные производства.

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Сергей Аксенов особенно отметил нарушения в работе ялтинского отделения службы — руководитель его сейчас отстранен от работы.

«Я не намерен выносить приговоры, пусть правоохранительные органы после проведения проверки дают оценку, но моё убеждение, что всё это делалось небескорыстно. Мы знаем, какие объекты как строились, сколько стоил квадратный метр и так далее, поэтому возникает масса вопросов», — сказал глава Крыма.

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Исаев подчеркнул, что работа по надзору в сфере строительства должна быть системной. Прежде всего, по его словам, необходимо проверить 100-метровую зону застройки — ряд компаний ведет застройку уже даже на пляжах, не говоря уже об охранных зонах.

Глава Крыма поручил Исаеву подготовить обращение в прокуратуру Крыма о создании совместной рабочей группы по определению законности застройки. Глава Крыма отметил, что все факты выдачи документов, в особенности в приморской зоне и городе Симферополе, нужно «пропустить через мелкое сито». Он также напомнил о возбуждении уголовного дела в отношении теперь уже бывшего вице-премьера Олега Казурина, подчеркнув, что «в службе тоже будет достаточное количество фигурантов для различных уголовных дел».

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