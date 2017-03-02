Астрахань, 2 марта, 2017, 10:15 — ИА Регнум. В Астрахани на Старом мосту станет меньше пробок. Большую яму, которая провоцировала заторы и могла стать причиной дорожно-транспортных аварий, дорожники на днях заделали. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 2 марта, всего было восстановлено 26 квадратных метров дорожного полотна.

Astrgorod.ru Старый мост в Астрахани

Как пояснил начальник отдела сопровождения и реализации программ управления по коммунальному хозяйству и благоустройству Александр Раров, асфальт разрушался в районе деформационных швов моста.

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Этот участок дорожной сети Астрахани находится на балансе ОАО «РЖД», а сама магистраль требует постоянного внимания.

«Администрация города неоднократно обращалась в филиал ОАО РЖД по Астраханскому территориальному управлению — Приволжскую железную дорогу с просьбой поддерживать магистраль в нормативном состоянии, — отметил Александр Раров. — Однако текущим ремонтом ответственные лица не занимаются. Между тем мост является частью одной из центральных дорожных артерий города».

Напомним, Старый мост через реку Волгу в Астрахани отремонтировали в мае 2015 года. Работы проводились в течение двух месяцев и были завершены точно в срок. На объекте были заменены пришедшие в негодность металлические части, деформационные швы, полностью снят старый асфальт и уложено новое покрытие. Также установлены новые барьерные ограждения, нанесена разметка. Между тем, осенью того же года асфальт вдоль деформационных швов уже начал проваливаться и образовались дыры в покрытии.

Представители РЖД, силами которых совместно с областной и городской администрацией проводились ремонтные работы, тогда признали, что причиной разрушения покрытия стала ошибка, допущенная на стадии проектирования ремонтных работ. Усиление деформационных швов при ремонте металлических частей моста привело к утрате пластичности этого технического узла.