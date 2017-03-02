Саратов, 2 марта, 2017, 10:16 — ИА Регнум. В преддверии губернаторских выборов, которые пройдут в сентябре 2017 года в 14 регионах РФ, внутриполитический блок администрации президента дает регионам рекомендации по найму определенных политтехнологов. На выборах в заксобрания (в Северной Осетии, Удмуртии, Саратовской, Пензенской, Сахалинской областях и в Краснодарском крае) «Единая Россия» пока планирует обойтись силами своих исполкомов, поскольку конкурентных выборов в этом году не ожидается, пишет Kommersant.ru.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Собеседники издания отмечают, что процесс распределения технологов только начат, назначения будут продолжаться. «При Вячеславе Володине, бывало, и за три месяца до выборов технолога посылали», — говорит один из них, добавляя, что нынешний внутриполитический блок более «рассудительный». Некоторые регионы не особо нуждаются во внешних консультантах — например, Мордовия. «Привлекать кого-то со стороны просто нет смысла: общество в регионе консолидировано, серьезных конфликтов нет», — сказал собеседник в аппарате главы республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 25 февраля состоялась рабочая поездка спикера Госдумы Вячеслава Володина в его избирательный округ — в Саратовскую и Пензенскую области.

В Саратовской области 10 сентября 2017 года состоятся выборы губернатора и в областную думу. 5 апреля у назначенного президентом РФ губернатора Валерия Радаева истекает срок полномочий. Радаев пока официально не заявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру.

Выборы в Саратовскую областную думу пройдут по смешанной системе: 22 депутата избираются по одномандатным округам, 23 — по единому избирательному округу региона пропорционально числу голосов, поданных за областные списки кандидатов в депутаты. Саратовское реготделение «Единой России» уже начало сбор документов для участия в праймериз.

В Пензенской области в сентябре состоятся выборы в Законодательное собрание региона. Из 36 депутатов заксобрания половина (18 депутатов) избирается по одномандатным избирательным округам, половина (18 депутатов) — по областному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты Заксобрания, выдвинутые избирательными объединениями в соответствии с законодательством о выборах.