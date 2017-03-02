Ярославль, 2 марта, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Ярославские антимонопольщики признали строительство здания администрации Кукобойского сельского поселения Первомайского района Ярославской области незаконным и возбудили административное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском УФАС России.

Yaroslavl.fas.gov.ru Герб ФАС

Изначально сельская администрация приняла решение о строительстве нового здания. Была сделана проектно-сметная документация, выделен земельный участок, этот участок был выставлен на аукцион, в котором победило ООО «СтройАльянс».

Однако конкурсных процедур на строительство здания администрация не объявила. Вместо этого, «СтройАльянсу» была передана проектно-сметная документация и выдано разрешение на строительство.

И только после этого администрацией поселения объявила аукцион в электронной форме на приобретение «Административного здания». Антимонопольный орган установил, что характеристики и показатели предмета аукциона и к тому времени уже построенного ООО «СтройАльянс» здания практически идентичны. Да и найти другое подобное здание в маленьком селе просто невозможно.

ФАС пришел к выводу, что техническое задание по предмету аукциона разрабатывалось и составлялось фактически под объект недвижимости, разрешение на строительство которого на день издания распоряжения было только у ООО «СтройАльянс». Таким образом, определенная последовательность действий администрации поселения и ООО «СтройАльянс» свидетельствует о наличии между ними соглашения и согласованных действий, которые привели к недопущению конкуренции на соответствующем рынке.

«Если бы мы узнали о нарушении в момент строительства, то могли бы его приостановить. Сейчас здание готово и эксплуатируется. Договора заключены и оплачены. Мы ничего сделать не можем. Разве что оштрафовать на сумму до 40 тысяч рублей. Но у нас есть информация, что этой ситуацией заинтересовалась прокуратура Первомайского района», — сказал начальник отдела контроля органов власти и реклама регионально УФАС Елена Гудкевич.

Село Кукобой известно в Ярославской области и за ее пределами как родина Бабы Яги. Это одно из самых отдаленных и лесных мест региона.