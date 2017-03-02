Киев, 2 марта, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Украина не позволит вступить Белоруссии в ВТО, пока не будут улажены все торговые противоречия, заявила заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская в интервью «Зеркалу недели».

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По ее словам, недопущение Белоруссии в ВТО есть часть алгоритма реагирования на торговые ограничения, разработанного Украиной. Этот алгоритм подразумевает, что Украина не будет позволять странам, «которые имеют с Украиной торговые проблемы», вступать в ВТО, уточнила Микольская.

Напомним, что Белоруссия ведет переговоры о вступлении в ВТО с 1993 года. С этого же года Белоруссия имеет статус наблюдателя в ВТО.

До настоящего времени Белоруссия провела 29 двусторонних переговоров со странами-членами Рабочей группы, которые привели к подписанию итоговых протоколов с 10 членами ВТО.