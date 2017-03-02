Хабаровск, 2 марта, 2017, 10:28 — ИА Регнум. У хабаровских школьников теперь появился беспрецедентный стимул получать на уроках только самые высокие оценки: лучшие ученики в качестве поощрения поедут на китайский остров Хайнань. Соглашение об обмене детскими делегациями заключили мэрии Хабаровска и курортного Санья, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Город Санья Остров Хайнань

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20 хабаровских отличников, имеющих также достижения в общественной и культурной работе, в возрасте от 13 до 16 лет посетят курортную жемчужину Хайнаня — город Санья. В рамках визита юные хабаровчане встретятся со своими сверстниками в китайских школах, где для них уже подготовлена интересная программа. Ребята познакомятся с воспитанниками китайского детского экологического центра, побывают в уникальном парке «Тропический рай» в бухте Ялунвань, где собрана самая большая коллекция тропических растений, увидят другие достопримечательности острова.

«Такие поездки стимулируют наших ребят на новые победы и достижения в учебе и общественной жизни. У нас заключены аналогичные соглашения с корейскими, китайскими, японскими городами. Ежегодно лучшие школьники совершают визиты дружбы и знакомятся со своими сверстниками в других странах», — рассказала начальник управления образования мэрии Хабаровска Ирина Всеволодова.

Поездка запланирована на конец марта. Счастливые отличники уже собирают чемоданы.

Как сообщало ИА REGNUM, после спада, вызванного кризисом 2013 — 2015 годов на популярный у жителей Дальнего Востока китайский тропический остров Хайнань возвращаются российские туристы. Этому способствовало открытие прямого авиасообщения с большинством дальневосточных и других российских регионов.