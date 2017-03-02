Москва, 2 марта, 2017, 10:14 — ИА Регнум. В Московском регионе 2 марта объявлен повышенный «желтый» уровень опасности, сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег с дождем в Москве

По данным синоптиков, в Москве днем ожидается от 3 до 5 градусов тепла. Опасность представляют осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололедица.

Ветер будет дуть южный и юго-западный со скоростью 7−12 метров в секунду, возможно образование туманов.

Погода будет облачной.