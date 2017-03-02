Киев, 2 марта, 2017, 10:44 — ИА Регнум. 1 марта в Донбассе руководство ДНР и ЛНР начало масштабную национализацию частных промышленных предприятий и объектов инфраструктуры, которые ранее находились под управлением Украины и платили налоги в Киев. В частности, в ДНР внешнее управление вводится на 40 предприятиях, об этом в ходе рабочего визита на ГП «Юзовский металлургический завод» (бывший «Донецкий металлургический завод «Донецксталь») заявил глава республики Александр Захарченко.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

«Предприятия с сегодняшнего дня с нуля часов вводятся во внешнее управление. В принципе, к сегодняшнему вечеру мы все закончим… Порядка 40 предприятий под внешним управлением», — сказал Захарченко.

По его словам, собственники заводов с Украины не выходили на связь с представителями ДНР. При этом Захарченко проинформировал, что национализированными объектами отныне управляет министерство промышленности и торговли ДНР. Он не уточнил полный список национализированных предприятий.

Глава ДНР отметил, что в ночь на 1 марта была включена иллюминация стадиона «Донбасс Арена». «Стадион «Донбасс Арена» сегодня светился. Это сделала ДНР. Это первый признак нашей победы», — считает Захарченко.

В то же время глава республики признал, что трудовые коллективы некоторых частных предприятий устроили саботаж после ввода внешнего управления ДНР. «Есть проблемы на некоторых предприятиях, есть акты саботажа, но они не критичные и мы с этим справимся», — пообещал Захарченко.

Глава ДНР рассказал, что необходимое сырье для национализированных предприятий ДНР будет закупаться в России, туда же будет направляться готовая продукция.

«Для обеспечения работой предприятий, на которых введено внешнее управление, сырье будет закупаться на территории Российской Федерации. На данный момент на предприятиях еще есть остаток готовой продукции. После ее реализации будет закупаться сырье. Сейчас решаются все логистические моменты. К концу дня будет собрана вся информация, и думаю, что к концу недели уже будут первые поставки сырья. На сегодняшний момент основной покупатель нашей продукции — это Россия», — сказал он.

На встрече с коллективом ЮМЗ также присутствовали заместитель председателя Совета министров ДНР, начальник управления внутренней и внешней политики Администрации главы ДНР Дмитрий Трапезников и и.о. министра промышленности и торговли Алексей Грановский.

«Завод не был законсервирован, поэтому оборудование пришлось восстанавливать с нуля. С первого августа 2016 года мы начали нанимать людей на работу. Сейчас на заводе трудятся 332 человека. Основные цеха, на которых сейчас ведутся восстановительные работы — это капровый, кислородный и электросталеплавильный», — доложил о состоянии дел на ЮМЗ Алексей Грановский.

Пресс-служба компании «Укртелеком» (принадлежит Ахметову) уже прекратила предоставление услуг в ДНР. «ПАО «Укртелеком» сообщает о вынужденном прекращении с 1 марта 2017 года предоставления услуг на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захвата офиса вооруженными лицами», — говорится в сообщении. В компании заявили, что потеряли техническую возможность централизованно управлять оборудованием на этой территории и, соответственно, локальный фрагмент сети оперативно отключен от общенациональной сети. Всего прекращено предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети интернет для почти 200 тысяч человек.

Киев грозит Кремлю имущественной ответственностью

В свою очередь, пресс-службы корпораций Рината Ахметова «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) и «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) пока не прокомментировали потерю ряда предприятий в ДНР и ЛНР.

А вот гуманитарный штаб Рината Ахметова сделал официальное заявление о вынужденном прекращении своей деятельности на территории ДНР и ЛНР. Это связано с тем, что вооруженные люди препятствуют работе распределительного центра на «Донбасс Арене» и всех пунктов выдачи. «Препятствование работе Гуманитарного штаба — это угроза жизни для мирных жителей Донбасса, которые стали заложниками вооруженного конфликта и в 21 веке в центре Европы оказались на грани выживания», — отметили в штабе. В пресс-службе гуманитарного штаба отметили, что его работа будет продолжена на подконтрольной Украине территории и вдоль линии соприкосновения, в так называемой серой зоне. Вместе с тем, штаб говорит о готовности возобновить работу на неподконтрольной территории, как только распределительный центр и пункты выдачи будут разблокированы.

При этом Гуманитарный штаб Ахметова обратился в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине, Мониторинговую миссию ООН по правам человека на Украине, в подгруппу по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации с просьбой экстренно обратить внимание на гуманитарную ситуацию в Донбассе и ситуацию с нарушением прав человека.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что факты национализации украинских предприятий на территории ДНР и ЛНР будут включены в международные иски Украины против Российской Федерации. «Мы понимаем, что властью «ДНР/ЛНР «руководят из Москвы. Их заявления — это озвучивание позиции официальной Москвы как «государства-агрессора», относительно тех или иных действий… Мы будем все эти факты включать в наши международные иски, и это будет предметом международных судебных решений. Россия будет нести за это ответственность в том числе и имущественную», — пообещал Петренко.

Он напомнил, что на следующей неделе будет проходить рассмотрение иска Украины к России в Международном суде ООН. «Украину будет представлять соответствующая группа специалистов. Мы будем обсуждать те нарушения Конвенции о запрете дискриминации, речь идет о крымских татарах и украинских гражданах в Крыму и на Донбассе, и запрете финансирования терроризма. Мы ставим вопрос о введении предыдущего решения суда, который бы запретил России совершать те действия, которые они совершают в отношении поддержки и финансирования терроризма», — сказал он.

Президент Порошенко прокомментировал последние события во время встречи в Киеве с Госсекретарем Великобритании по иностранным делам и делам Содружества Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковски. По его словам, «произошло еще одно грубое и ужасное нарушение международного права — Россией были де-факто конфискованы украинские государственные и частные активы, расположенные на оккупированной территории, и это является еще одним свидетельством факта оккупации РФ востока Украины». Президент призвал Запад ввести санкции против лиц, «которые незаконно присвоят украинские активы». «Чтобы к тем, кто сегодня вступит в так называемую собственность конфискованных активов, совместно были применены санкции за нарушение международного и украинского законодательства», — заявил он.

При этом народный депутат от фракции «Самопомощи» Наталья Веселова признала, что транспортная блокада ДНР и ЛНР, проводимая сейчас украинскими радикалами, выгодна Российской Федерации. «Постоянные упоминания в медиа о том, что там есть «договорняк» между действующими властями Украины и «террористами» смещает акценты. К чему это приводит? Мы уже слышим разговоры от наших международных партнеров, что санкции не эффективны, нет смысла их продолжать. Это и есть результат того, что власть и общественники говорят на языке вражды. Это и есть цель Российской Федерации», — сказала она во время публичной дискуссии «Донбасс: планы на 2017 год» в Киеве.

СБУ перехватила «разговор» Захарченко

Пресс-служба СБУ в первый день национализации выложила в сеть якобы телефонный разговор главы ДНР Захарченко с российским куратором под позывным «Серый», в котором обсуждается дальнейшая судьба национализированных предприятий.

«Разговор доказывает, что большинство самых привлекательных украинских экономических активов на временно оккупированной территории Донецкой области российские кураторы планируют передать структурам олигарха Сергея Курченко», — говорится в сообщении.

В СБУ подчеркивают, что налоги от национализированных предприятий в украинский бюджет поступать не будут, а все доходы осядут в «кошельке» беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, что Сергей Курченко — опальный украинский олигарх, близкий к семье четвертого президента Украины Виктора Януковича. Именно с Курченко связаны наиболее крупные скандалы с отмыванием крупных бюджетных средств. После «евромайдана» олигарх сбежал в Россию.

ЛНР переориентирует экономику региона на Россию

1 марта глава ЛНР Игорь Плотницкий поручил разработать план переориентирования экономики на рынок России. «В связи с тем, что мы вводим нашу администрацию на всех украинских предприятиях, мы сейчас переориентируем свою экономику на Россию и на другие страны», — сказал Плотницкий.

«В связи с этим прошу вас до субботы (4 марта) подумать и разработать план или хотя бы ваше видение, как мы будем работать в ближайшее время по переориентации нашей экономики, что для этого нужно, или, точнее, что нам не хватает для того, чтобы мы полностью вышли на этот уровень», — сказал Плотницкий.

Он поручил присутствующим довести до сведения жителей республики, что все рабочие места на предприятиях будут сохранены. «Кроме того, я хочу, чтобы вы обеспечили социальной защитой всех рабочих, предприятия которых перешли под юрисдикцию республики», — уточнил Плотницкий.

Кремль

В свою очередь, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что Россия «использует свое влияние» на ЛНР и ДНР в вопросе введения внешнего управления на частные предприятия Донетчины. «Российская сторона делала и будет делать все возможное для того, чтобы способствовать в целом разрядке напряженности в этом регионе», — сказал Песков.

Он возложил все вину за происходящее в ДНР на украинскую власть. «К сожалению, каждый такой шаг, который был предпринят со стороны Украины, это еще дальше отодвигает нас от конечной цели урегулирования… Россия будет продолжать использовать то влияние, которое она имеет, но это влияние абсолютно небезгранично», — сказал Песков.

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