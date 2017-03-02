Екатеринбург, 2 марта, 2017, 10:13 — ИА Регнум. В Свердловской области ожидают дополнительного притока денег от налогов и инвестиций. Власти региона удовлетворены результатами Российского инвестиционного форума, который прошёл 27 и 28 февраля в городе Сочи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

В рамках форума свердловская делегация подписала несколько соглашений. Одно из них с государственной корпорацией «Росатом», оно позволит региону получить в бюджет дополнительно более 4 млрд рублей налогов.

На прошедшем сегодня, 2 марта, заседании правительства Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев поручил своим подчинённым обеспечить мобилизацию этих дополнительных доходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изначально доходы бюджета 2017 года были запланированы в размере 184,8 млрд рублей, а расходы — 194 млрд. При этом власти региона отмечают, что 2016 год с точки зрения собираемости налогов «завершили неплохо».

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