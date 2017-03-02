Москва, 2 марта, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Матч плей-офф между сборными России и Бельгии за место в Мировой группе Кубка Федерации пройдет на Малой спортивной арене «Лужники» в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации тенниса России.

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«Местом проведения предстоящего матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации, в котором сборная России примет команду Бельгии, станет Малая спортивная арена Олимпийского комплекса «Лужники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что победитель данного матча, который пройдет 22−23 апреля, вернется в 2018 году в Мировую группу.

14 февраля в официальном Twitter Кубка Федерации сообщалось, что женская сборная России по теннису в ближайшее время сыграет с бельгийками в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.

«Россия сыграет с Бельгией, Франция — с Испанией, Германия — с Украиной, и Словакия — с Нидерландами», — отмечалось в сообщении.

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