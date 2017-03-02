Бангкок, 2 марта, 2017, 09:59 — ИА Регнум.



Keith Allison Задержание

Сержант полиции Таиланда задержан на острове Пханган по заявлению, написанному российскими гражданами, пишет Bangkok Post.

В полицию обратилась семейная пара из России, утверждающая, что житель острова вместе с сообщниками похитил у них ценные вещи. При этом злоумышленники угрожали потерпевшим, что сфабрикуют против них обвинения в хранении наркотиков.

У семейной пары злоумышленники отняли смартфоны, а также другие вещи на сумму одна тысяча долларов. Ограбление произошло 28 февраля, на следующий день потерпевшие написали заявление в полицию.

Сержант и трое его сообщников взяты под стражу. Их нашли, ориентируясь на описание, которое предоставили потерпевшие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Таиланде арестовали российскую туристку, которая кормила рыб хлебом. Ольгу Смирнову отпустили только после того, как она внесла залог в размере ста тысяч бат (примерно три тысячи долларов).

В Таиланде женщина предстанет перед судом. В худшем случае её могут приговорить к тюремному заключению на год.

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