Вашингтон, 2 марта, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Ассоциация профессиональных игроков гольфа США (PGA) выступила с предложением изменить правила спортивной игры. Крупное изменение правил произойдет впервые с 1744 года, когда они были опубликованы. Соответствующее сообщение приводит официальный сайт организации.

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Как пояснил представитель PGA Томас Пейджел, речь идет о сокращении количества действующих на текущий момент правил с 34 до 24, а также о внесении других изменений.

«Основная цель состоит в том, чтобы сделать правила проще и понятнее для игроков по всему миру», — отмечает Пейджел.

На протяжении полугода PGA будет принимать мнения о новых правилах от отдельных игроков и национальных ассоциаций. Затем, 1 января 2018 года, будут подведены итоги обсуждения. В том случае, если предложения получат одобрение, с 2019 года игра в гольф будет происходить по новым правилам.

В 1744 году был создан наиболее ранний вариант правил игры в гольф. Его разработали для «Собрания джентльменов-игроков в гольф», встречи которых происходили в шотландском Галлэйне. С тех пор существенные поправки в правила не вносились.

Считается что гольф существовал в Шотландии уже в XIV веке. Сегодня он представляет собой спортивную игру, участники или команды в которой должны загнать маленький мяч в специальные лунки, ударяя по ним клюшками. При этом необходимо пройти определенное расстояние, сделав наименьшее число ударов.

Первый турнир по гольфу прошел 17 октября 1860 года в Прествикском гольф-клубе в Южном Эйршире, Шотландия.