Москва, 2 марта, 2017, 09:48 — ИА Регнум. Brent снова движется к верхней границе диапазона 53,70 — 57,25. Возможно, что этот уровень все же будет пройден, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

drpepperscott230 Добыча нефти

«Сегодня, 2 марта, опубликованы предварительные расчеты по сокращению добычи странами ОПЕК. Они показали, что картель выполняет соглашение на 94%. Однако впереди данные от Минэнерго США по коммерческим запасам и добыче. Если показатели снова вырастут, это станет сигналом к новой волне распродаж. Но это станет хорошей возможностью для краткосрочных покупок», — пояснила Рогова.

«После пробоя выше 57,25 первичной целью нефти марки Brent станет отметка 58,40», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 2 марта, цены на нефть продолжают опускаться. Стоимость нефти марки Brent опустилась на $0,25 (0,44%) — до $56,11 за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась к этому времени на $0,29 (0,54%) — до $53,54 за баррель.