Куала-Лумпур, 2 марта, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Власти Малайзии в ближайшее время освободят из-под стражи гражданина КНДР Ли Чжон Чоля, который подозревался в причастности к покушению на брата северокорейского лидера Ким Чен Нама. Об этом, как передает RT, сообщил генеральный прокурор Малайзии Мохаммед Апанди Али.

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«Гражданин КНДР Ли Чжон Чоль, задержанный по подозрению в причастности к нападению на Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, будет освобожден из-за недостатка улик», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ким Чен Нам скончался в столице Малайзии Куала-Лумпуре 14 февраля после того, как в аэропорту на него было совершено покушение. Позже малазийская полиция сообщила, что погибший был отравлен нервно-паралитическим веществом VX, которое относится к видам химического оружия.

Подозреваемыми по этому делу проходят несколько человек — граждане Малайзии и КНДР.

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