Бангкок, 2 марта, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Повстанцы в южной, преимущественно мусульманской, провинции Таиланда Наратхиват застрелили четырех человек, в числе которых был ребенок, ранения также получили еще два ребенка, сообщает Reuters.

Lisa Roe Стрельба

По данным начальника полиции полковника Руангсанга Буаданга, перестрелка произошла в селе Руесо. Под обстрел попал грузовой автомобиль, в котором деревенский староста со своей женой и невесткой отвозил в школу 8-летнего сына и двух других детей.

«Неустановленное количество боевиков открыло огонь по автомобилю, убив четырех человек и ранив двух других детей», — заявил Руангсанг.

Ранее на этой неделе было заключено соглашение о прекращении огня между властями и повстанцами. Переговоры между повстанцами и правительством начались в 2013 году, заключение перемирия было оценено как большое достижение, которое может привести к мирному урегулированию конфликта.

Напомним, южные провинции Таиланда — Наратхиват, Ялла и Паттани — ранее входили в состав независимого государства. На их территориях проживает, в основном, мусульманское население, в то время как большая часть Таиланда исповедует буддизм.

После присоединения территорий начались ожесточенные столкновения. Так, начиная с 2004 года, в конфликте погибли около 6 тыс. 500 человек.