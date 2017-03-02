Вашингтон, 2 марта, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Американская ракета-носитель Atlas-V запущена с космодрома военно-воздушной базы Ванденберг (округ Санта-Барбара, штат Калифорния, США) для вывода на орбиту космического аппарата, предназначенного для разведслужб, сообщили в компании United Launch Alliance.

Larisa-K Космос. Пространство

Пуск Atlas-V состоялся вечером накануне, 1 марта. На орбиту будет выведен спутник NROL-61: известно, что работа проводится «в интересах национальной безопасности США».

Напомним, United Launch Alliance — производитель двухступенчатой ракеты-носителя Atlas-V. Ракеты производятся в США (штат Колорадо).

Первый запуск Atlas-V состоялся в августе 2002 года. 1 марта она была запущена в 70-й раз. В марте планируется ещё один, 71-й пуск ракеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в United Launch Alliance заявили, что 1 марта состоится запуск Atlas-V. На орбиту выводится NROL-61.

Заказ на запуск сделало центральное управление национальной военно-космической разведки США. Данные о выводимом на орбиту аппарате строго засекречены.