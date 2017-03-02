Екатеринбург, 2 марта, 2017, 09:41 — ИА Регнум. В Екатеринбурге от укусов бродячих животных в 2016 году пострадали более одной тысячи жителей города. Об этом сообщили на заседании постоянной комиссии городской думы по безопасности жизнедеятельности населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

naturepost Собаки

Председатель комитета Егор Свалов сообщил, что в 2016 году Екатеринбург получил субвенцию на сумму 31,9 миллионов рублей и заключил контракты на отлов и содержание 5 тысяч 914 собак. В текущем году на эти мероприятия выделено 32 миллиона рублей и запланирован отлов 6 тысяч 118 собак. По его словам, одной из основных проблем также является недостаток мест для содержания отловленных собак.

В любом случае ситуацию с безнадзорными домашними животными в Екатеринбурге нельзя назвать благополучной.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре прошлого года в Екатеринбурге бродячая собака напала на трёхлетнюю девочку и искусала её. В результате девочка с тяжёлыми травмами лица была доставлена в детскую городскую больницу №9.

Схожие проблемы есть и по всей Свердловской области. Из-за участившихся случаев нападения собак на Среднем Урале прокуратура в феврале текущего года организовала проверку исполнения законодательства при организации отлова безнадзорных собак и кошек, а также содержании домашних животных.

Напомним, что в начале февраля в Таборах оставленные без надзора псы загрызли насмерть семилетнюю девочку. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а собаки были отловлены и усыплены. Также уже в текущем году стало известно о нескольких случаях нападений бездомных собак на людей в Нижнем Тагиле.