Москва, 2 марта, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Рубль 1 марта предпринимал попытки укрепиться. Пара USD/RUB довольно близко подобралась к сопротивлению 58,50 — 58,60. Технически, тот факт, что USD/RUB не смогла пройти сопротивление 58,60 сигнализирует о возможности очередного снижения, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары и рубль

«Однако и цены на нефть могут начать падение в пределах диапазона. Данные по коммерческим запасам отразили очередную неделю роста. А ожиданий продления соглашения о сокращении добычи в формате ОПЕК+ недостаточно для дальнейшего движения вверх. И это будет давить на рубль», — пояснила Рогова.

«Дополнительным фактором в поддержку пары выступит и позитивный настрой доллара. В последние дни рынок получил достаточно сигналов со стороны представителей ФРС США о том, что повышение ставки не исключено уже в марте. Таким образом, пара USD/RUB после прорыва выше уровня 58,60 продолжит движение к отметке 59,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 2 марта Центробанк РФ повысил официальные курсы основных валют — доллара США и евро. Доллар вырос на 41,49 копейки и составил 58,3776 рубля. Евро подорожал на 15,34 копейки — до 61,5417 рубля. Стоимость бивалютной корзины увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 29,72 копейки и составила 59,8014 рубля.