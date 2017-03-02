Пекин, 2 марта, 2017, 09:24 — ИА Регнум. Жители китайского города Гирин (провинция Цзилинь) приняли участие в массовых акциях протеста, посвященных планам руководства Южной Кореи разместить на территории страны американские комплексы ПРО THAAD.

Christopher Sessums Протест

По мнению китайцев, размещение THAAD коренным образом нарушает стратегический баланс сил в регионе и угрожает национальным интересам КНР, пишет «Сина синьвэнь».

Акции протеста прошли перед универмагом южнокорейской корпорации Lotte, которая передала собственный земельный участок государству для размещения американских комплексов ПРО.

Вышедшие на улицы жители Гирина скандировали «Lotte поддерживает THAAD — убирайтесь из Китая». В целом митингующие вели себя спокойно, информация о столкновениях с полицией пока не поступала.

Пекин неоднократно выражал решительный протест в связи с планами Сеула разместить THAAD на территории Южной Кореи. По мнению властей КНР, данным шаг приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, южнокорейское министерство обороны официально приобрело земельный участок для расположения на нём американской противоракетной системы THAAD.