Москва, 2 марта, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Ошибочных ударов по сирийской оппозиции в районе города Манбидж российская и сирийская авиации не наносили, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Christopher Hubenthal Бомбардировка

О нанесении таких ударов ранее заявил генерал ВС США Стивен Таунсенд. В Минобороны уточнили, что 28 февраля командующий авиагруппой ВКС в Сирии на авиабазе «Хеймим» обсудил планы авиаударов со своим американским коллегой на авиабазе Эль-Удэйде в Катаре.

Чтобы избежать инцидентов с ударами по подконтрольным США вооруженным формированиям, американской стороной были переданы точные координаты расположения позиций группировок. Поэтому ни одного удара по указанным представителями Пентагона районам ни сирийская, ни российская авиация не наносили.

В сообщении Минобороны отмечается, что представители ВКС РФ в «Хмеймиме» продолжат взаимодействие с американской стороной в рамках борьбы с терроризмом.

Ранее командующий международной операцией в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что российские и сирийские самолеты нанесли ошибочный авиаудар по «силам арабской коалиции».

При этом Таунсенд сообщил о нахождении «на некотором удалении» от района авиаудара подразделений западной коалиции.