Японский психолог выложил в Сеть снимок с новой оптической иллюзией
Токио, 2 марта, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Очередная оптическая иллюзия, предложенная японским психологом Акиоши Китаоко, озадачила интернет-пользователей. Картинку и пояснение профессор опубликовал в своём Twitter.
На фотографии, предложенной профессором, изображено пирожное, украшенное земляничными ягодами.
Как утверждает автор публикации, на фото нет красных пикселей. Несмотря на это, человек, который видит картинку, видит ягоды светло-бордового цвета.
Пользователи проверили, действительно ли на картинке красные пиксели отсутствуют. Оказалось, что профессор был прав: «тот цвет, который нам кажется красным, в действительности серый».
Уточняется, что человек воспринимает изображение ягод так, как привык воспринимаеть его мозг. Ягоды должны быть красные, и мозг сам «добавляет» этот цвет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре в интернете под фотографией шести девушек, сидящих на диване, развернулась дискуссия на тему: почему не у всех участниц фотосессии на снимке присутствуют ноги.
Читайте подробнее: Интернет-пользователи ломают голову над снимком с недостающими ногами