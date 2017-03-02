Токио, 2 марта, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Очередная оптическая иллюзия, предложенная японским психологом Акиоши Китаоко, озадачила интернет-пользователей. Картинку и пояснение профессор опубликовал в своём Twitter.

RitaE Фото без оптической иллюзии

На фотографии, предложенной профессором, изображено пирожное, украшенное земляничными ягодами.

Как утверждает автор публикации, на фото нет красных пикселей. Несмотря на это, человек, который видит картинку, видит ягоды светло-бордового цвета.

Пользователи проверили, действительно ли на картинке красные пиксели отсутствуют. Оказалось, что профессор был прав: «тот цвет, который нам кажется красным, в действительности серый».

Уточняется, что человек воспринимает изображение ягод так, как привык воспринимаеть его мозг. Ягоды должны быть красные, и мозг сам «добавляет» этот цвет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре в интернете под фотографией шести девушек, сидящих на диване, развернулась дискуссия на тему: почему не у всех участниц фотосессии на снимке присутствуют ноги.

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