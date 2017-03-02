Барнаул, 2 марта, 2017, 09:12 — ИА Регнум. В Ленинский районный суд Барнаула направлено уголовное дело в отношении 37 членов организованной преступной группировки, которая с мая 2013 по январь 2015 года совершала кражу продукции Алтайского шинного комбината.

Официальный сайт компании Продукция Алтайского шинного комбината

Как сообщает сегодня, 2 марта, официальный сайт Прокуратуры Алтайского края, общая сумма похищенного (шины, камеры и ободные ленты) превысила 91 миллион рублей.

Следствию удалось установить, что ОПГ из четырех бригад, работавших посменно, создали бывшие и действующие работники комбината.

Свою добычу они вывозили на специально арендованные склады, а впоследствии реализовывали на территориях Алтайского края, Республик Алтай и Татарстан, Новосибирской и Ярославской областей.