Мюнхен, Германия, 2 марта, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» на своем поле переиграла «Шальке» (Гельзенкирхен) и вышла в полуфинал Кубка Германии. Встреча, прошедшая 1 марта на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершилась со счетом 3:0.

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«Баварии» удалось открыть счет уже на 3-й минуте первого тайма — отличился польский нападающий Роберт Левандовски. На 16-й минуте Тьяго Алькантара удвоил преимущество хозяев поля. Окончательный счет в матче установил все тот же Левандовски, оформивший дубль на 29-й минуте встречи.

Отметим, что за выход в финал Кубка Германии мюнхенская «Бавария» сразится с победителем противостояния «Шпортфройнде» — «Боруссия» (Дортмунд).

Кубок Германии. ¼ финала

«Бавария» (Мюнхен) — «Шальке» (Гельзенкирхен) — 3:0.

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