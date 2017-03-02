Лесозаводск, Приморский край, 2 марта, 2017, 09:01 — ИА Регнум. В Приморье 22-летний мужчина подозревается в убийстве пожилой супружеской пары, он задержан, сообщает региональный главк МВД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Инцидент произошел 16 февраля в доме на улице Тельмана в Лесозаводске. Полиция обнаружила тела 84-летнего мужчины и 81-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По версии полиции, молодой человек убил пару и похитил из дома 10 тыс. рублей. Следователи уточнили, что задержанный признался в нападении на пенсионеров с топором, орудие убийства было обнаружено на месте преступления.

Также в распоряжении следователей есть перчатки со следами крови, найденные на соседней улице и видеозапись, на которой мужчина рассчитывается в магазине предположительно похищенными деньгами.

Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве и разбойном нападении, он арестован.