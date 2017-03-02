Китай, 2 марта, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Необычный случай произошел в китайском г. Учан (провинция Хэбэй), где одна из жительниц родила сына, а спустя шесть дней родила двух девочек-близняшек. Как отмечают врачи, подобные случаи хоть и встречаются в мировой практике, однако они очень редки.

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Как сообщила сама роженица, она вышла замуж в 2012 г. Женщина долго не могла забеременеть. После прохождения курса лечения в одной из клиник Уханя паре сообщили, что у них будет тройня, пишет «Сина синьвэнь».

«Беременность протекала спокойно, женщина проходила плановые осмотры и не обращалась к врачам за помощью», — сообщил акушер-гинеколог, принявший необычные роды.

По словам врача, женщину привезли в больницу уже со схватками, спустя несколько часов пациентка благополучно родила мальчика, однако схватки прекратились, врач проверил двух других детей и отправил роженицу в палату ждать начала следующих схваток.

Вторые роды начались спустя шесть дней. 27 февраля жительница Учана родила двух девочек-близняшек. В настоящий момент все дети находятся в реанимации, вес каждого из них немногим превышает 1 кг.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, необычный рекорд установила жительница провинции Хунань, беременность которой продолжалась более 17 месяцев.