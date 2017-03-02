Вашингтон, 2 марта, 2017, 08:57 — ИА Регнум. В течение 2016 года в США зафиксировано 37 случаев утечки секретной информации, в то время как годом ранее их число составляло лишь 18. Об этом говорится в официальной статистике Минюста США, переданной Федерации американских ученых (ФАУ) на основании закона о свободе информации.

Perspecsys Photos Утечки

По данным Минюста, в минувшем году компетентные органы выявили 37 инцидентов, связанных с «несанкционированным разглашением секретной информации». Как отмечают в министерстве, администрация президента США Дональда Трампа является сейчас объектом целенаправленной информационной кампании — в СМИ размещаются материалы, которые якобы говорят о связях самого Трампа и его ближайших соратников с Москвой.

По мнению представителей ФАУ, проблема утечки секретных данных в руководстве США является практически неискоренимой. Дело в том, что в среднем каждый год происходит 39,7 утечек. Так, в 2011 и 2014 годах произошла 41 утечка данных, в 2013 было выявлено 55 таких фактов, в 2012 — 16, в 2010 — 33, в 2009 — 44.

Что касается Дональда Трампа, он выразил мнение, что к попаданию в СМИ сведений, дискредитирующих Белый дом, причастен бывший глава государтсва Барак Обама и его окружение. Об этом Трамп заявил 27 февраля интервью телекомпании Fox News.

По мнению нынешнего президента страны, подобные утечки — серьезный факт, так как они оказывают влияние на национальную безопасность Соединенных Штатов.

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