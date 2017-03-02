Москва, 2 марта, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Высота орбиты, по которой вращается Международная космическая станция, увеличена на один километр. Информацию предоставили Центр управления полётами (ЦУП).

Международная Космическая Станция

Уточняется, что высота орбиты МКС в итоге составила 404,5 километров. Манёвр осуществили включением двигателей российского служебного модуля «Звезда».

Как пояснили в ЦУП, корректировка необходима была для создания необходимых баллистических условий для запуска транспортного космического корабля «Союз МС-04».

Напомним, запуск «Союз МС-04» намечен на 20 апреля 2017 года. Старт — с космодрома Байконур.

Стоит отметить, что, согласно опросу «Левада-Центра», успехи страны в освоении космоса являются предметом гордости для многих российских граждан. Чувство гордости отметили 41% опрошенных.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе ЦУП сообщил об увеличении высоты полёта МКС на 2,3 км. Манёвр был предпринят для спуска с орбиты пилотируемого корабля «Союз ТМА-20М».